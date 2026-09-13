Слуцкий высказался за отмену ЕГЭ и поддержал введение оценок за поведение в школах

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос журналистов о системе образования, заявил о необходимости отказаться от ЕГЭ и вернуться к традициям советской школы. Он также поддержал введение оценок за поведение. Об этом передает корреспондент Накануне.RU.

"От ЕГЭ точно надо отказываться, потому что подмена знаний баллами. Поставили на детях неудачный эксперимент в 99-м году", - сказал Слуцкий. Он напомнил, что в тот период страна открывалась Западу, и привел слова Джорджа Сороса, который, по его утверждению, на конференциях говорил о том, что 10% из богатых семей должны поступать в элитные университеты, а 90% - "превратиться в среднее малограмотное быдло".

"Пардон, это не мое слово, это слово Джорджа Сороса", - уточнил политик.

По его мнению, советская система образования была лучшей в мире.

"Мы учились в простой советской школе. Мы ответим более-менее хотя бы приблизительно на любой вопрос. Это лучшая в мире система образования, которое получали - и до сих пор гордятся своим дипломом об окончании советского вуза, - многие президенты стран, многие спикеры парламентов, премьеры, руководители крупнейших корпораций", — заявил Слуцкий.

Он подчеркнул, что необходимо "не просто отменять ЕГЭ, а полностью выходить из балловой системы и возвращаться к корням". По его словам, процесс выхода идет поэтапно, и кто-то еще возражает против этого.

Также он отметил важность сохранения молодежи в регионах: "Нас можно взять мягкой силой. Оболванив молодежь, запихав им в голову чужие шаблоны, опустошив российскую деревню. Окончил школу и убежал в мегаполис. Нужно вводить народную ипотеку под 3%. Тогда, где родился, там и пригодился, никуда не уедет".

Что касается оценок за поведение, Слуцкий признался, что в школьные годы сам был хулиганом, поэтому относится к этому сложно.

"Нам давали похвальную грамоту при переходе в следующий класс с отличной учебой и примерным поведением. А некоторым, кто учился хорошо, но с замечаниями за поведение, эту грамоту не давали. Поэтому, наверное, по большому счету, да", — сказал он. Политик считает, что если демонстративно отменить все, многие решат, что можно вести себя как угодно.

"Это дискуссия идет в обществе. Сейчас маятник склонился к тому, чтобы вводить. Мое отношение по сумме факторов на сегодня скорее положительное", — заключил Слуцкий.