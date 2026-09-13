Путин собирается посетить один из российских регионов в ближайшее время

После визита в Индию президент России Владимир Путин отправится с поездкой в российский регион. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"В следующий раз мы с вами будем путешествовать по России, по российским регионам. Будем вас информировать дополнительно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, куда в следующий раз поедет Путин, и добавил, что это будет скоро.

Отметим, ранее сообщалось, что президента ожидают в Екатеринбурге, где проходит Международный фестиваль молодежи, однако официально планы главы государства не обозначались.