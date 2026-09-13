Путин: "Базовые ценности БРИКС, в том числе приверженность независимому курсу, привлекательны для многих в мире"

Базовые ценности БРИКС, в том числе приверженность независимому курсу, привлекательны для многих в мире. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на заседании в формате "аутрич" саммита БРИКС плюс.

"Широкий состав сегодняшней встречи подтверждает, что внимание к деятельности БРИКС со стороны международного сообщества продолжает расти. Для многих в мире привлекательны наши базовые ценности и идеалы, такие как приверженность к проведению независимого и самостоятельного курса, стремление к коллегиальному решению проблем с опорой на международное право и ключевые положения Устава ООН", - приводит его слова ТАСС.

По оценке российского лидера, встречи в формате "аутрич" хорошо себя зарекомендовали, так как дают возможность для прямого и открытого диалога полноправных членов БРИКС со странами-партнерами, а также другими заинтересованными в сотрудничестве с объединением государствами и многосторонними организациями.

"Объединение БРИКС всегда выступало и выступает за то, чтобы все без исключения страны имели равные и неограниченные возможности для поступательного и сбалансированного экономического и социального роста, для обеспечения благополучия населения и при этом могли сохранять уникальные национальные культуры и традиции, придерживаться собственных суверенных моделей развития", - добавил Путин. Он отметил, что в этом контексте хорошо вписывается предложенная премьер-министром Индии Нарендрой Моди тема встречи, которая позволяет обсудить, что еще страны объединения могут вместе сделать для стабильности и безопасности в мире, для содействия инклюзивному международному экономическому развитию.

"Подчеркну, что БРИКС на сегодня является одной из мощно движущих сил процессов укрепления в международных отношениях, подлинной многосторонности, активно участвует в формировании нового, более справедливого многополярного миропорядка. Отмечу, что в государствах БРИКС из года в год увеличиваются темпы роста населения, укрепляются внутренние рынки, сформированы мощные технологические, финансовые и научно-образовательные центры, выстроена современная транспортная, энергетическая и цифровая инфраструктура", - подытожил российский лидер.