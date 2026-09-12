Лавров: Россия не остановит СВО на время переговоров с Украиной

Россия не будет останавливать проведение СВО во время переговоров по мирному урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита БРИКС.

Он назвал решение пригласить Владимира Зеленского приехать в Москву огромным жестом доброй воли со стороны России.

"Так что доброй воли нам не занимать. Мы по-прежнему готовы к переговорам. Но на период переговоров специальная военная операция остановлена не будет", - цитирует министра ТАСС.

Ранее Лавров прокомментировал заявления из Киева о предложениях, привезенных спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Как сообщалось,. переговорщики привезли в Москву и Киев новые версии документов, направленных на обеспечение мира. По данным Financial Times, документы были составлены с учетом изменившихся обстоятельств после того, как переговоры по урегулированию "зашли в тупик в феврале".