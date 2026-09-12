ДТП с автобусом в Пермском крае: один погибший, 22 пострадавших

В Пермском крае произошло ДТП с участием рейсового автобуса, один человек погиб, сообщает СУ СКР по региону.

Автоавария случилась сегодня на трассе "Пермь-Березники". По предварительной информации, в районе поселка Челва столкнулись легковой автомобиль "Пежо" и рейсовый автобус. В результате ДТП есть погибший и пострадавшие, заявили в ведомстве.

Следователи осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили РИА Новости в региональном Минздраве, 22 человека пострадали. Шестеро из них остаются в стационаре, 16 человек, включая двоих детей, после осмотра отправлены на амбулаторное лечение.