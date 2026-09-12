Экс-министра связи Никифорова объявили в розыск

Бывшего министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова объявили в розыск. Это следует из базы розыска МВД РФ.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в объявлении.

По информации "Коммерсанта", Никифоров стал фигурантом уголовного дела финансовой пирамиды Finiko. Речь идет о хищении пяти миллиардов рублей у восьми тысяч вкладчиков.

По информации источника издания, Никифорову заочно предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. Экс-министр считается одним из основателей пирамиды. После ухода с должности в 2018 году он проживает в ОАЭ.

Финансовая пирамида Finiko была создана в 2019 году в Казани. С 2018 года по 2020 год организаторы схемы привлекали вкладчиков, обещая им прибыль до 25% годовых. Затем компания перестала выплачивать дивиденды.

В 2021 году сообщалось, что жертвами финансовой пирамиды "Финико" на Среднем Урале стали более 30 человек, полиция продолжает искать пострадавших.