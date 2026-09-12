Путин: Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией

Введение европейскими странами войск на территорию Украины будет означать войну с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам на полях саммита БРИКС в Индии.

"Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией", - приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

"И я так понимаю, что граждане европейских стран понимают, что происходит", - добавил президент РФ. По его мнению, этим объясняется и недавняя победа партии "Альтернатива для Германии" на выборах в ФРГ.

Ранее страны-участники "коалиции желающих" подтвердили планы по дальнейшей подготовке украинских подразделений, которые будут задействованы после завершения активных боевых действий. Особое внимание будет уделено усилению ПВО и передаче передовых технологий, включая средства борьбы с баллистическими ракетами.