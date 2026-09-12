14 Сентября 2026
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Фото: Накануне.RU

Зампред ВТБ прокомментировал итоги заседания ЦБ РФ

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке, принятое накануне, прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

"Розничный рынок входит в осенний период в равновесном состоянии. Для вкладчиков пауза ЦБ — это продолжение «тихой гавани». Доходность по депозитам всё ещё остаётся выгодной (в среднем по рынку – 13%), а конкуренция между банками за пассивы сохраняется, что позволяет найти еще более выгодные предложения", - сказал зампред ВТБ.

Он также добавил, что если в обозримом будущем не планируется срочных крупных покупок, сейчас разумно держать деньги на вкладе и получать хороший пассивный доход. Для тех, кто хочет держать деньги под рукой, оптимальны накопительные счета — например, в ВТБ максимальная ставка достигает 14,2%, и в отличие от срочных депозитов, эти деньги можно снимать в любой момент без потери ранее накопленных процентов.

Деньги(2022)|Фото: Накануне.RU

По словам Романа Шаехова, оптимальная стратегия сейчас – зафиксировать все еще высокую ставку по вкладам на длительном горизонте – 6-12 месяцев и более. В дальнейшем каждое снижение ключевой ставки в первую очередь будет «бить» по коротким депозитам и маркетинговым предложениям — они реагируют сразу практически зеркально. Длинные вклады сейчас более защищённый инструмент.

"Равновесие на розничном рынке имеет и вторую, зеркальную сторону. Пока сберегательные инструменты продолжают показывать хорошую доходность, ставки по розничным кредитам, опустившиеся с пиковых значений, стабилизировались. С высокой вероятностью они закрепятся на текущем уровне как минимум до конца октября. С начала года средняя ставка по рыночным ипотечным программам в России снизилась на 1 п.п., в ВТБ она упала существеннее: при первом взносе до 50% — на 3,8 п.п., при взносе более 50% — на 4,3 п.п. В сегменте необеспеченных займов полная стоимость кредитов (ПСК) на рынке сократилась более чем на 2 п.п. ВТБ опережает рынок по темпам снижения: ПСК по кредитам наличными в банке упала более чем на 6 п.п., в сентябре банк дополнительно улучшил условия для своих клиентов, снизив ставки на 0,9 п.п. по сравнению с августом. Ставки по автокредитам, с учётом субсидий производителей, стартуют с 0,01%. В этих условиях клиенты, которые не могут откладывать крупную покупку, могут рассматривать кредит как «точку входа». Стабильная ставка позволяет им планировать сделку без ожидания резких изменений. В случае дальнейшего снижения ставок они смогут рефинансировать текущий договор под более выгодный процент, снизив ежемесячный платёж и общую переплату", - резюмировал зампред ВТБ.

Теги: втб, цб рф, ключевая ставка центробанка, комментарий


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