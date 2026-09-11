Игорь Мартынов поздравил коллектив Волго-Каспийского дома интерната с 55-летием учреждения

12 Сентября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем приезжали посланники Трампа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов поздравил коллектив Волго-Каспийского дома интерната с 55-летием учреждения

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 55‑летию Волго‑Каспийского дома‑интерната для престарелых и инвалидов, расположенном в  Камызякском районе.

Директор дома‑интерната Эльвира Туишева  провела экскурсию для спикера регионального парламента и гостей,  рассказала о достижениях учреждения, новых методиках работы с подопечными. Она подробно осветила условия проживания людей, работу отделения «Милосердие», а также функционирование медицинских и физиотерапевтических кабинетов.

(2026)|Фото astroblduma.ru

Гости также осмотрели соляную комнату «Северное сияние», побывали в кабинете психолога, оценили обновлённый пищеблок. Внимательно ознакомились с техническими средствами реабилитации и спортивной площадкой с уличными тренажёрами, адаптированными для маломобильных граждан.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

По итогам осмотра Игорь Мартынов высоко оценил работу коллектива, подчеркнув, что в учреждении созданы комфортные условия для проживающих, а материально‑техническая база интерната последовательно развивается.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Волго‑Каспийский дом‑интернат расположен в живописном и экологически чистом месте — на берегу протока Чилимная. Первых жителей учреждение приняло в сентябре 1971 года. Изначально дом-интернат был рассчитан на 80 человек, но потребность в социальных услугах росла, и со временем были открыты второй и третий корпуса, увеличено количество мест в отделении «Милосердие». Сегодня дом‑интернат рассчитан на 360 мест и предназначен для постоянного и временного проживания граждан, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Учреждение постоянно модернизируется. Здесь провели замену системы отопления, обновили оборудование пищеблока, банно‑прачечного цеха и медицинской части, установили пластиковые окна, смонтировали системы приточно‑вытяжной вентиляции и кондиционирования в жилых корпусах, модернизировали котельную.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Специалисты дома‑интерната реализуют комплексную социально‑реабилитационную программу «Ступени долголетия», которая объединяет медицинскую, социальную и социально‑психологическую реабилитацию. Функционируют круглосуточные медицинские посты, кабинеты физиотерапии, медицинского массажа и социально‑бытовой адаптации, есть библиотека с фондом более 6,5 тысяч книг и актовый зал на 100 посадочных мест.

В ходе торжественной части мероприятия коллектив дома‑интерната поздравили Игорь Мартынов, депутат Думы Астраханской области Андрей Маркин, глава Камызякского района Михаил Черкасов, министр социального развития и труда региона Антон Гудименко, заместитель министра Арсен Мутелимов, а также Уполномоченный по правам человека в Астраханской области Андрей Спицын

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«Пятьдесят пять лет Волго‑Каспийский дом‑интернат выполняет особую, по‑настоящему благородную миссию — заботится о тех, кто больше всего нуждается в поддержке, внимании и защите. За этой цифрой — судьбы многих людей, которые нашли здесь не просто крышу над головой, а настоящий дом, где их окружают теплом, уважением и профессиональным уходом. Благодарю коллектив за самоотверженный труд, за чуткость и терпение — это работа, требующая большого сердца и высокой ответственности. Пусть и дальше в этих стенах царят доброта, забота и вера в лучшее», — подчеркнул в своем обращении к коллективу председатель Думы Астраханской области.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В рамках церемонии спикер регионального парламента вручил сотрудникам учреждения Почётные грамоты и Благодарственные письма Думы Астраханской области.

Директор дома‑интерната Эльвира Туишева поблагодарила за внимание к учреждению и отметила: «Для нас каждый подопечный — не просто получатель услуг, а человек со своей историей, своими переживаниями и надеждами. За 55 лет дом-интернат прошел большой путь — от небольшого учреждения до современного социального центра, где важны не только бытовые условия, но и душевное тепло, индивидуальный подход, возможность чувствовать себя нужным. Спасибо всем нашим сотрудникам и ветеранам учреждения — без их самоотдачи и искреннего участия ничего бы не получилось. И отдельное спасибо гостям нашего праздника за поддержку: вместе мы можем делать гораздо больше».

Праздничная часть мероприятия была представлена творческими номерами коллективов Камызякского районного Дома культуры. 

Теги: игорь мартынов, дума астраханской области, дом-интернат, социальные услуги


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети