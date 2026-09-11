Игорь Мартынов поздравил коллектив Волго-Каспийского дома интерната с 55-летием учреждения

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 55‑летию Волго‑Каспийского дома‑интерната для престарелых и инвалидов, расположенном в Камызякском районе.

Директор дома‑интерната Эльвира Туишева провела экскурсию для спикера регионального парламента и гостей, рассказала о достижениях учреждения, новых методиках работы с подопечными. Она подробно осветила условия проживания людей, работу отделения «Милосердие», а также функционирование медицинских и физиотерапевтических кабинетов.

Гости также осмотрели соляную комнату «Северное сияние», побывали в кабинете психолога, оценили обновлённый пищеблок. Внимательно ознакомились с техническими средствами реабилитации и спортивной площадкой с уличными тренажёрами, адаптированными для маломобильных граждан.

По итогам осмотра Игорь Мартынов высоко оценил работу коллектива, подчеркнув, что в учреждении созданы комфортные условия для проживающих, а материально‑техническая база интерната последовательно развивается.

Волго‑Каспийский дом‑интернат расположен в живописном и экологически чистом месте — на берегу протока Чилимная. Первых жителей учреждение приняло в сентябре 1971 года. Изначально дом-интернат был рассчитан на 80 человек, но потребность в социальных услугах росла, и со временем были открыты второй и третий корпуса, увеличено количество мест в отделении «Милосердие». Сегодня дом‑интернат рассчитан на 360 мест и предназначен для постоянного и временного проживания граждан, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе.

Учреждение постоянно модернизируется. Здесь провели замену системы отопления, обновили оборудование пищеблока, банно‑прачечного цеха и медицинской части, установили пластиковые окна, смонтировали системы приточно‑вытяжной вентиляции и кондиционирования в жилых корпусах, модернизировали котельную.

Специалисты дома‑интерната реализуют комплексную социально‑реабилитационную программу «Ступени долголетия», которая объединяет медицинскую, социальную и социально‑психологическую реабилитацию. Функционируют круглосуточные медицинские посты, кабинеты физиотерапии, медицинского массажа и социально‑бытовой адаптации, есть библиотека с фондом более 6,5 тысяч книг и актовый зал на 100 посадочных мест.

В ходе торжественной части мероприятия коллектив дома‑интерната поздравили Игорь Мартынов, депутат Думы Астраханской области Андрей Маркин, глава Камызякского района Михаил Черкасов, министр социального развития и труда региона Антон Гудименко, заместитель министра Арсен Мутелимов, а также Уполномоченный по правам человека в Астраханской области Андрей Спицын.

«Пятьдесят пять лет Волго‑Каспийский дом‑интернат выполняет особую, по‑настоящему благородную миссию — заботится о тех, кто больше всего нуждается в поддержке, внимании и защите. За этой цифрой — судьбы многих людей, которые нашли здесь не просто крышу над головой, а настоящий дом, где их окружают теплом, уважением и профессиональным уходом. Благодарю коллектив за самоотверженный труд, за чуткость и терпение — это работа, требующая большого сердца и высокой ответственности. Пусть и дальше в этих стенах царят доброта, забота и вера в лучшее», — подчеркнул в своем обращении к коллективу председатель Думы Астраханской области.

В рамках церемонии спикер регионального парламента вручил сотрудникам учреждения Почётные грамоты и Благодарственные письма Думы Астраханской области.

Директор дома‑интерната Эльвира Туишева поблагодарила за внимание к учреждению и отметила: «Для нас каждый подопечный — не просто получатель услуг, а человек со своей историей, своими переживаниями и надеждами. За 55 лет дом-интернат прошел большой путь — от небольшого учреждения до современного социального центра, где важны не только бытовые условия, но и душевное тепло, индивидуальный подход, возможность чувствовать себя нужным. Спасибо всем нашим сотрудникам и ветеранам учреждения — без их самоотдачи и искреннего участия ничего бы не получилось. И отдельное спасибо гостям нашего праздника за поддержку: вместе мы можем делать гораздо больше».

Праздничная часть мероприятия была представлена творческими номерами коллективов Камызякского районного Дома культуры.