В центре Екатеринбурга школьник-зацепер чуть не угодил под трамвай

В центре Екатеринбурга школьник-зацепер выпал из трамвая №18 на ходу и чуть не угодил под транспорт. Запись с камер наружного видеонаблюдения опубликовал канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

По его данным, двое школьников решили проехать между вагонами на остановке "Площадь 1905 года". Проехав несколько метров один из мальчиков выпал в опасной близости от рельсов, что могло закончиться плачевно. Вероятно, ребенок потерял сознание, так как продолжительное время не двигался. Увидев произошедшее, к школьнику сразу побежала женщина, ожидающая на остановке. Вскоре на рельсы завернул и автомобиль, из которого вышли двое, чтобы проверить состояние зацепера.

"Маленький тупо выпал по ходу. Колесо трамвая прошлось в сантиметрах от головы. Сейчас в больнице", - пишет канал.

Друг школьника поехал дальше - камеры зафиксировали его на остановке "Театр Музкомедии".

Накануне.RU обратилось в городские УМВД и Госавтоинспекцию за комментарием.