Школьница потеряла речь от страха после встречи с медведем в селе Яйлю

В селе Яйлю, на территории Алтайского биосферного заповедника школьница в выходной день увидела медведя рядом со своим двором. Зверя удалось отогнать, но девочка сильно испугалась - ей вызвали врачей. Ребенка отвезли в центральную районную больницу, медики диагностировали психологический шок. Сейчас школьница дома.

Местные жители говорят, что медведи регулярно заходят во дворы: ломают заборы и ворота, портят деревья и машины. Один из хищников несколько раз приближался к семейной паре - супругам каждый раз удавалось спрятаться.

С 21 августа в Яйлю нельзя приезжать тем, кто там не живет, - власти закрыли село из‑за того, что звери все чаще выходят к людям. Еще в поселке действует комендантский час: с 20:00 до 07:00 жителям нельзя ходить в сады, в лес и на берег Телецкого озера.

В Петропавловске‑Камчатском ввели режим повышенной готовности из‑за медведей: хищники все чаще заходят в город, и власти хотят предупредить жителей об опасности - особенно защитить детей. При этом чиновники отмечают, что ситуация не критическая: массовый заход зверей в город не зафиксирован.