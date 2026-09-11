Бастрыкину доложат о реабилитационном центре в Екатеринбурге, где издевались над пациентами

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании издевательств над пациентами реабилитационного центра в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в сюжете программы на федеральном телеканале обсуждалась ситуация с реабилитационным центром в столице Урала. Утверждалось, что пациентов подвергали физическому и психологическому насилию. Также было отмечено, что, несмотря на широкую огласку и возбуждение уголовного дела, центр по-прежнему продолжает работать.

Сейчас расследуется уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц". Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить актуальный доклад о расследовании, а также по доводам сюжета и мерах, принятых после данного ранее поручения.

Напомним, что глава СКР также запрашивал доклад по делу об избиении мужчины толпой подростков в Екатеринбурге.