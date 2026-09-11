Лукашенко пообещал проверку боеготовности всей армии, "вплоть до мобилизации"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах провести в стране проверку боевой готовности всей армии, "вплоть до мобилизации".

"Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации", - цитирует его Белта.

Лукашенко добавил, что страна "готовится к войне, чтобы ее не было".

Таким образом он ответил на вопрос, стоит ли задача проверить весь силовой блок с учетом прошедшей в начале года масштабной проверки Вооруженных Сил, а теперь — внутренних войск МВД.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссию не смогут втянуть в украинский конфликт. В очередной раз он сказал об этом летом, после того, как Киев ужесточил риторику в адрес Минска. Напомним, в июне Владимир Зеленский потребовал демонтировать в Белоруссии ретрансляторы, которые, по данным Украины, якобы наводили российские дроны, пригрозив уничтожить их в случае, если этого не будет сделано добровольно. Через несколько дней Киев заявил, что ретрансляторы прекратили работу.