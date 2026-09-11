В Екатеринбурге хотят создать музей Русского рока

В Екатеринбурге может появиться музей Русского рока. Об этом заявил глава города Алексей Орлов.

"На следующей неделе, в понедельник, проведу очередное заседание Совета неравнодушных. С общественниками, журналистами, учеными и музыкантами обсудим ряд городских инициатив, в том числе идею создания музея Русского рока в Екатеринбурге", - заявил Орлов, подводя итоги уходящей недели.

Каких-либо подробностей о новом музее мэр пока не привел.

Напомним, что 2026 год в Екатеринбурге объявлен Годом уральского рока. Согласно проведенному мэрией опросу, почти 86% жителей города знают об этом.