В Серове на предприятии погиб электромонтер

На Серовском заводе ферросплавов погиб электромонтер 1976 г.р. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, обстоятельства гибели рабочего уже выясняются.

Трагедия произошла сегодня около 09.50 в помещении печного трансформатора плавильного цеха №2. На релейном трансформаторе печи 11 предприятия рабочего ударило током, в результате чего он скончался.

На место происшествия выехал заместитель Серовского городского прокурора Яков Фот. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению на заводе требований законодательства об охране труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Проведение доследственной проверки прокуратура также взяла на контроль.