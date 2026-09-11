В очереди на АЗС в Перми мужчине сломали ногу

В Перми на автозаправочной станции "Газпромнефть" в микрорайоне Гайва произошла драка между посетителями. Как сообщает Рифей, конфликт случился 10 сентября.

По данным издания, мужчины поссорились в очереди из-за того, что один из них начал набирать бензин в канистры. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой одного из пермяков избили. Очевидцы утверждают, что пострадавшему сломали ногу.

В ГУ МВД Пермского края пояснили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Участники конфликта уже установлены.