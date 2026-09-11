Путин и Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС.

Беседа состоялась в конгрессно-выставочном комплексе "Бхарат Мандапам" в Нью-Дели – площадке проведения саммита, сообщает пресс-служба Кремля.

Последние переговоры лидеров России и Индии прошли совсем недавно - на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке 31 августа.

Путин в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. На полях саммита БРИКС у российского лидера также запланировано несколько отдельных двусторонних встреч.