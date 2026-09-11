В Прикамье предпринимателя судят за смерть прохожего от падения стеклопакетов

В Пермском крае перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в нарушении правил безопасности при строительных работах, из-за чего погиб человек. Об этом сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

Следователи отдела по городу Краснокамск завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего индивидуального предпринимателя. Ему инкриминируют часть 2 статьи 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, работники предпринимателя устанавливали окна в строящемся доме. 24 ноября 2025 года бизнесмен не обеспечил соблюдение подчинёнными мер безопасности при разгрузке стеклопакетов. В результате оконные конструкции упали с пятого этажа на проходившего по тротуару мужчину 1951 года рождения. От полученных травм потерпевший скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, изучили необходимую документацию и провели судебно-медицинскую экспертизу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.