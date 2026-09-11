Свердловские отели внедряют заселение через мессенджер MAX

Отели Свердловской области внедряют заселение через мессенджер MAX с помощью цифрового ID.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, около 40 средств размещения Среднего Урала уже поддерживают заселение гостей с помощью цифрового ID в национальном мессенджере. Новый формат позволяет подтвердить личность без предъявления бумажного паспорта на стойке регистрации.

К акции для туристов присоединились три гостиницы Екатеринбурга: Elements Hotel 4*, COSMOS 4* и Novotel 4*. Как отмечают в департаменте, гости, которые выберут цифровое заселение и подтвердят личность с помощью цифрового ID в MAX, получат подарки: среди них бонусы, сувенирная продукция и комплименты от отелей.

Как сообщало Накануне.RU, ранее жители Екатеринбурга рассказали, где хотели бы провести идеальный отпуск.