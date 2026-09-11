Имущество "золотой судьи" Хахалевой окончательно обратили в доход государства

Краснодарский краевой суд подтвердил изъятие имущества бывшей судьи Елены Хахалевой, членов ее семьи и аффилированных лиц в доход государства.

"Решение районного суда оставить без изменения, жалобы и заявления представителей ответчиков - без удовлетворения. Решение вступило в законную силу", - сообщили в Объединенной пресс‑службе судов Краснодарского края.

Ранее Октябрьский районный суд обратил в доход государства доли в уставном капитале четырех коммерческих организаций, 73 земельных участка, около 100 жилых и нежилых зданий и помещений, а также денежные средства на счетах ответчиков на общую сумму более 15,5 млн руб.

В 2021 году "золотая судья" Елена Хахалева была отчислена из штата Краснодарского краевого суда. Этому предшествовало лишение судьи полномочий за прогулы рабочих дней. В марте 2020 года дисциплинарная комиссия Совета судей РФ усмотрела "наличие признаков дисциплинарного проступка" в действиях Хахалевой.

15 декабря 2021 года высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить в отношении экс-судьи Краснодарского края уголовное дело. В этот же день стало известно, что Следственный комитет заподозрил Хахалеву в хищении 1 млн руб. С 2016 по 2019 гг. экс-судья не была на рабочем месте 127 дней, но получила заработную плату за неотработанное время. В итоге она мошенническим путем получила 1,1 млн зарплаты. Ущерб от действий Хахалёвой составил 979 тыс. руб. Судья незадолго до этого покинула Россию. Сообщалось, что она улетела в Ереван, откуда отбыла в Грузию.

В мае 2022 года в отношении Хахалевой было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. Она была заочно арестована и объявлена в международный розыск.