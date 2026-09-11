В Свердловской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА

В Свердловской области объявлен отбой режима беспилотной опасности. Об этом в своих соцсетях сообщает губернатор Денис Паслер.

Напомним, утром 11 сентября в Свердловской области второй раз за неделю был объявлен режим беспилотной опасности. В "Кольцово" ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, и закрыли аэропорт.

Пассажирам предоставили питьевую воду, начали выдавать коврики, а представители авиакомпаний продолжают работать с теми, кто ждет своего рейса. Сейчас аэропорт уже возобновил свою работу, все ограничения сняты.