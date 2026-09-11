11 Сентября 2026
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Общество Челябинская область
Фото: Россети Урал

Губернатор Челябинской области и глава "Россети Урал" оценили ход строительства нового энергообъекта в пригороде Челябинска

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор компании "Россети Урал" Дмитрий Воденников проинспектировали ход строительства центра питания 110 кВ в Сосновском муниципальном округе, которое ведется с долевым участием нескольких застройщиков. Это позволяет сбалансировать финансовую нагрузку на каждую строительную компанию и дает возможность выполнить мероприятия по комплексному освоению земельных участков под застройку.

Ввод в работу нового энергообъекта позволит выдать необходимую мощность для активно застраивающегося западного берега Шершневского водохранилища. Центр питания также дополнительно повысит надежность электроснабжения потребителей поселка Западный и части Сосновского муниципального округа.

(2026)|Фото: Россети Урал

"Это крайне важный и необходимый объект. Были планы закончить строительство до декабря этого года, но мы уже присутствуем фактически на готовом объекте. Подстанция начнет работу в ближайшее время, и наша задача войти в зиму с дополнительной мощностью, которая обеспечит надежное электроснабжение ряда населенных пунктов Сосновского муниципального округа и поселка Западный, где ранее зимой возникали перебои", — подчеркнул Алексей Текслер.

На площадке нового центра питания уже установлены два силовых трансформатора. После завершения работ суммарная мощность подстанции составит 32 МВА. Выполнен монтаж открытого распределительного устройства 110 кВ, продолжается установка оборудования 10 кВ. Также будут построены два захода воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 110 кВ с образованием двух воздушных ЛЭП 110 кВ. Вс оборудование – отечественного производства, отвечающее стандартам безопасности и надежности. Энергетики планируют завершить работы до конца 2026 года.

(2026)|Фото: Россети Урал

"Сосновский муниципальный округ, расположенный в непосредственной близости к Челябинску, как и другие активно развивающиеся пригороды крупнейших городов Урала и Прикамья, находятся на особом контроле наших специалистов. Решение ключевых вопросов развития электросетевого комплекса региона происходит во взаимодействии и постоянном конструктивном диалоге с главой региона Алексеем Текслером и Правительством Челябинской области, администрациями муниципальных образований", – отметил генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников.

Новая подстанция является частью программы "Россети Урал" по улучшению электроснабжения в Сосновском муниципальном округе. В рамках этой программы в 2026 году энергетики завершили масштабную реконструкцию двух ключевых центров питания 110 кВ, увеличив их мощность. До начала отопительного сезона 2026-2027 годов специалисты планируют реконструировать девять воздушных линий электропередач 10 кВ, протяженность которых составит около 50 километров. В рамках реконструкции будут заменены опоры и провод. Эти меры направлены на повышение пропускной способности сети и создание резервных схем электроснабжения, что улучшит надежность и качество электроснабжения для жителей. Кроме того, это обеспечит ввод объектов застройщиков и создаст условия для технологического присоединения к электросетевой инфраструктуре "Россети Урал", что повысит инвестиционную привлекательность региона.

Теги: Россети Урал, центр питания, алексей текслер, дмитрий воденников


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