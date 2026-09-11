Над северными территориями Прикамья сбито 36 беспилотников

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о массированной атаке вражеских дронов на северные территории края, передает корреспондент Накануне.RU.

Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают удары беспилотников. На данный момент сбито 36 БПЛА. Все они упали в нежилом массиве.

"В результате атаки есть налет на два промышленных объекта. Пострадавших нет. Ведется мониторинг качества воздуха", - сообщил губернатор.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

Напомним, 7 сентября мобильно-огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы отразили и подавили 27 БПЛА, при этом противник целился в промышленные предприятия, но, не достигнув цели, перенаправил один из дронов в жилой дом и таким образом ударил по мирным жителям. Жертвами теракта стали двое человек - один погиб на месте, его супруга скончалась позднее в больнице. Возбуждено уголовное дело.