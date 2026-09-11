Силуанов заявил, что не обсуждал с Бессентом тему санкций

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в ходе его визита в США вопрос о снятии санкций с России не обсуждался.

"В данный момент это не рассматривается, мы и не обсуждали это", - сказал он телеграм-каналу "Юнашев Live".

31 августа министр финансов России Антон Силуанов провел переговоры с главой Минфина США Скоттом Бессентом на полях встречи глав министерств финансов и центробанков G20. Американский министр передал Силуанову, что военный конфликт на Украине должен прекратиться, и власти США хотят увидеть мирный исход. По данным Reuters, Бессент исключил возможность каких-либо сделок с Москвой до окончания украинского кризиса.

Как выяснилось, участие Силуанова в заседании было решением Белого дома, тогда как представители ЕС выступали резко против.