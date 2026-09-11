Около 7 тысяч домовладений в СНТ будут газифицированы в Астраханской области до конца 2028 года

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании федерального штаба по газификации под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака.

Участники заседания обсудили ход реализации мероприятий по догазификации – программы бесплатного доведения голубого топлива до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населённых пунктах. Проект реализуется компанией «Газпром межрегионгаз» совместно с субъектами РФ по инициативе партии «Единая Россия» и при поддержке Президента.

Программу догазификации в Астраханской области координирует региональный штаб под председательством губернатора Игоря Бабушкина. Мероприятия по догазификации в регионе реализует филиал АО «Газпром газораспределение». На сегодняшний день заключено порядка 14 тысяч договоров о подключении к сети газораспределения, из которых более 12 тысяч исполнено до границ земельного участка, в том числе 10,5 тысяч домовладений подключено к газу. Самые активные районы по подключению к сетям газораспределения – город Астрахань и пригородные населённые пункты Наримановского и Приволжского районов области. Сбор заявок продолжается.

Кроме того, с 2024 года по поручению Президента РФ программа догазификации распространилась и на СНТ. За это время в Астраханской области заключено свыше 1000 договоров на догазификацию домовладений в СНТ, исполнено до границ участков более 100. До конца 2028 года в регионе планируется газифицировать порядка 7 тысяч домовладений в СНТ.

Для льготных категорий граждан, включая многодетные семьи, доступны две меры социальной поддержки, связанные с газификацией домовладений – субсидия и единовременная материальная помощь. Субсидию, максимальный размер которой составляет 100 тысяч рублей, можно направить на покупку и установку газоиспользующего оборудования, а также на работы внутри границ земельного участка. Матпомощь предоставляется в качестве компенсации затрат семьи на газификацию домовладения, связанных с подключением жилья к газу в пределах границ земельного участка. Размер выплаты определяется по фактически понесённым расходам, но не более 100 тысяч рублей. Ранее максимальный размер этой меры поддержки составлял 50 тысяч рублей. С 1 января 2023 года постановлением губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина она увеличена вдвое. В 2025 году помощь получили 161 астраханец на сумму 14,8 млн рублей. В 2026 году предусмотрено 9 млн рублей.

Мероприятия догазификации реализуются параллельно с программой газификации Астраханской области. За 2021–2025 годы в регионе введено в эксплуатацию более 400 км газопроводов, газифицировано семь населённых пунктов, подключено к системе газоснабжения более 15 тысяч квартир и домовладений. С 2024 года идёт строительство газопровода‑отвода «с. Замьяны – газосборный пункт Бугринское Енотаевского района», сейчас линейная часть построена, идёт обустройство подъездных дорог и площадок газораспределительных станций.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер утвердили программу газификации региона до 2030 годов, в рамках которой планируется построить 1,2 тысяч км магистральных и распределительных газопроводов, что позволит впервые подать природный газ в 48 населённых пунктов Астраханской области. Уже в этом году планируется впервые подать природный газ в 12 населённых пунктов Ахтубинского, Володарского, Камызякского, Приволжского и Лиманского районов.