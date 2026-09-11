В Петербурге АЗС отказывают в наливе бензина в канистры

На петербургских заправках очереди, а при их отсутствии - часто нет бензина. Водители хотят запастись топливом в канистры, но получают отказ, пишет "Фонтанка".

30 мая на АЗС "Роснефти" на Московском шоссе автомобилисту не стали наливать бензин в канистру - сотрудник сослался на устное распоряжение о запрете с 30 мая (при этом формально оно должно было вступить в силу с 1 июня). На горячей линии подтвердили: письменного приказа нет, но указание надо выполнять.

Роспотребнадзор встал на сторону водителя: продавец не может в одностороннем порядке отказывать в продаже, если это не предусмотрено законом. Единственное ограничение - по ГОСТу: нельзя наливать топливо в стеклянную тару, в пластиковую - только при наличии маркировки. Канистра у автомобилиста была сертифицированной, поэтому действия АЗС сочли нарушением. "РН‑Северо‑Запад" получила предостережение.

Предостережение необязательно к исполнению. Если АЗС продолжает отказывать, защитить права можно только через суд - он может принудить к продаже и возместить убытки.

Ранее вице‑премьер Александр Новак после совещания по топливному рынку поручил ведомствам создать систему мониторинга ситуации на рынке, активнее проработать соглашения между Минэнерго, ФАС и небольшими НПЗ с независимыми АЗС для контроля цен, а также усилить надзор за маркировкой топлива классов К2, К3 и К4.