В России запустили связь 5G

В России официально запустили 5G, сообщили в Минцифры.

"По поручению президента Владимира Путина впервые в России запущены коммерческие сети связи пятого поколения", - говорится в сообщении министерства.

На первом этапе новое поколение связи появилось в 16 городах, доступ к технологии получили около 10 млн человек.

Сеть заработала в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Твери, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Уфе и Ярославле.

Пользоваться сервисами нового поколения в самое ближайшее время смогут владельцы устройств на платформе Android. Для пользователей iPhone доступ к технологии будет зависеть от решения корпорации Apple, отметили в Минцифры.

Внедрение 5G предполагает постепенное наращивание покрытия: до конца 2026 года 5G планируют запустить еще в 50 городах.