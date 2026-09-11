Екатеринбуржцы хотят, чтобы МРОТ в среднем составлял 56,6 тысячи рублей

Жители Екатеринбурга считают, что ежемесячный уровень МРОТ в среднем должен составлять 56,6 тыс. рублей. Уральская столица оказалась не самой жадной и заняла шестое место среди городов России.

Опрос проводился компанией SuperJob среди представителей экономически активного населения мегаполисов. В нем приняли участие совершеннолетние жители 37 городов с населением от 500 человек. Исследования проводились с 3 августа по 4 сентября 2026 года после новости об установлении минимального размера оплаты труда по стране на уровне 27 тыс. 93 рублей.

Напомним, что субъекты РФ могут установить на своей территории МРОТ выше федерального. Например, в Москве в 2026 году он достиг 39 тыс. 730 рублей, в Санкт-Петербурге — 31 тыс. 250 рублей. Однако жители мегаполисов считают такие суммы недостаточными.

При опросе накануне екатеринбуржцы заявили, что МРОТ в уральской столице должен составлять в среднем 56,6 тыс. рублей, что на 4% больше, чем при опросе за январь-февраль, когда сумма составляла 54,4 тыс. рублей.

Самыми недовольными оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска, чья минимальная зарплата должна составлять 64 тыс., 60 тыс. и 58 тыс. рублей соответственно. В первую пятерку также вошли Красноярск — 57,6 тыс. рублей и Краснодар — 57,3 тыс. рублей. Высокий уровень запросов показали Владивосток и Екатеринбург — оба на отметке 56,6 тыс. рублей (+2 и 4% соответственно). За ними следуют Омск — 56,4 тыс. рублей и Новосибирск — 55,4 тыс. рублей.

В Астрахани прирост запросов оказался самый высоким: ожидания увеличились на 6,4% до 53,6 тыс. рублей. Похожая ситуация в Самаре (+4,6%, 54,8 тыс. рублей) и Ростове-на-Дону (+3,6%, 55 тыс. рублей).



Что касается самых умеренных запросов, то здесь картина осталась прежней. Скромнее всего ожидания в Кирове — местные жители хотели бы видеть минимум на уровне 50,4 тыс. рублей (+3,3%), Волгограде (50,6 тыс. рублей, +2,4%) и Ижевске (50,9 тыс. рублей, +1,4%)