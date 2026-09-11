На Ямале вновь вспыхнули природные пожары: зафиксировано 15 очагов

На Ямале вновь вспыхнули природные пожары, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента гражданской защиты ЯНАО.



По состоянию на 08.30 11 сентября в округе действует 15 природных пожаров (Пуровский, Надымский, Красноселькупский р-ны). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 387,2 гектара, в том числе локализован один пожар на площади 40 гектаров. В тушении природных пожаров участвуют 114 человек.



Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 902 природных пожара, площадь, пройденная огнем, составляет 789265,8 гектар.



Для предупреждения новых возгораний ведется ежедневный мониторинг природных пожаров.