В Екатеринбурге задержали мошенников из Омска, обманувших участников СВО

В Екатеринбурге силовики раскрыли мошенническую схему обмана участников СВО. Задержаны трое жителей Омска.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, оперативники получили информацию, что некая преступная группа похищает деньги у военнослужащих. А в середине августа в полицию обратились представители одного из банков и сообщили, что к ним в филиал на улице Николая Никонова приходила женщина с требованием выдать крупную сумму со счета гражданского мужа. Она предъявила паспорт и доверенность, заявив, что супруг находится в зоне спецоперации, а деньги якобы срочно нужны на лечение их общего ребенка.

Подозрительное поведение насторожило сотрудников. Чтобы выиграть время, они сообщили, что для подготовки наличных им потребуется несколько дней. Клиентка ушла, а когда явилась к назначенному времени и получила 2,5 млн рублей, на выходе ее уже ждали оперативники. Вместе с ней полицейские задержали двух сообщников: при попытке скрыться один из мужчин на "Мерседесе" случайно сбил свою же подельницу. Однако уйти ему не удалось: сотрудники Госавтоинспекции задержали беглеца. При осмотре автомобиля силовики обнаружили внутри увесистую сумку с ювелирными изделиями, происхождение которых еще предстоит установить.

Задержанные мужчины 1982 и 1994 года рождения и 38-летняя женщина – жители Омска. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за кражи. По данным оперативников, злоумышленникам стало известно, что 44-летний житель Екатеринбурга заключил контракт с Минобороны РФ и должен был получить крупную выплату. Пользуясь тем, что у военного нет близких родственников, они убедили оформить доверенность на управление его банковским счетом на имя сообщницы под предлогом защиты денег от хищения.

Полицейскими установлено, что жертвой аналогичной схемы стал другой участник СВО, у которого было похищено 2,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Все фигуранты заключены под стражу.