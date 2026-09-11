"Транснефть – Сибирь" провело плановое комплексное учение на подводном переходе в ХМАО-Югре

АО "Транснефть – Сибирь" провело плановое комплексное учение на подводном переходе магистрального нефтепровода через речную протоку в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть – Сибирь"

Цель мероприятия — поддержание в постоянной готовности персонала и отработка алгоритма действий в случае нештатной ситуации, совершенствование практических навыков, проверка работоспособности оборудования, организация взаимодействия с органами управления и силами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

По сценарию на участке подводного перехода магистрального нефтепровода было зафиксировано условное снижение давления ниже допустимого. Диспетчер "остановил" транспортировку и оповестил руководителей подразделений и службу ведомственной охраны производственого объекта, в зоне ответственности которого находится участок магистрального нефтепровода.

Патрульная группа прибыла на место условного происшествия и подтвердила "выход" нефти. Для оперативного руководства аварийно-восстановительными работами создан штаб ликвидации условной ЧС. Проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности АО "Транснефть – Сибирь" с участием представителей Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре.

На месте условной ЧС были сосредоточены силы и средства подразделений профессионального и нештатного аварийно-спасательного формирований, Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах, добровольной пожарной дружины, а также силы РСЧС – бригада скорой медицинской помощи, подразделения Госавтоинспекции, Росгвардии, пожарно-спасательного гарнизона. Участники учений провели сбор, обеспечили временное хранение и транспортировку собранной "нефти". Для этого было использовано нефтесборное оборудование вакуумного типа, передвижные насосные установки, шанцевый инструмент.

В мероприятии приняли участие более 100 человек и 17 единиц специальной и пожарной техники. Условная нештатная ситуация на подводном переходе была локализована, а затем ликвидирована в установленные сроки. Члены комиссии, созданной ГУ МЧС России по ХМАО-Югре в составе представителей федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти по ХМАО-Югре и органов местного самоуправления, дали высокую оценку, отметив слаженность и оперативность действий участников тренировочного мероприятия.