EBU отказал "Хабару" в полноправном участии в "Евровидении"

Европейский вещательный союз решил не допускать медиахолдинг "Хабар" к полноправному участию в конкурсе "Евровидение". Издание Politico опубликовало заявление EBU, в котором союз отмечает, что ценит многолетнее сотрудничество с агентством, но сейчас оно не соответствует критериям полноправного членства, пишет ТАСС.

Вещательный союз объяснил отказ тремя причинами: Казахстан не входит в европейское вещательное пространство, не состоит в Совете Европы и не имеет статуса наблюдателя при этой организации. Politico подчеркнуло, что "Хабар" уже пять раз представлял Казахстан на детском "Евровидении", где артисты дважды занимали второе место. Однако ассоциированное членство не гарантирует автоматического участия в основном конкурсе.

При этом Австралия и Канада, которые географически не относятся к Европе, участвуют в конкурсе на особых условиях: Австралия выступает по специальным приглашениям, а Канада входит в состав наблюдателей при Совете ЕС.

Следующий конкурс, который EBU проводит уже 70 лет, пройдет в болгарском городе Бургас в мае 2027 года.

70‑й конкурс "Евровидение" в Вене стал самым бойкотируемым в истории: из‑за участия представителя Израиля от участия и трансляции отказались Испания, Ирландия, Словения, Нидерланды и Исландия. В этом году в конкурсе выступают 35 стран - это минимум с 2024 года, а у площадки ожидаются пропалестинские демонстрации.