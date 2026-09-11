В Екатеринбурге открыли еще один участок у "Калины"

В Екатеринбурге запустили транспортное движение по правому проезду Сибирского тракта с выездом на улицу Комсомольскую. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В ближайшее время начнется реконструкция и левого проезда, во время которой по правой стороне организуют двустороннее движение. Строительство и благоустройство всей развязки планируют завершить в ноябре.

Напомним, строительство объекта ведется с 2021 года и разделено на пять этапов. В рамках проекта будет обустроено 2,2 км путепровода и свыше 10 км улично-дорожной сети. Общая площадь дорожного покрытия составит порядка 89,5 тыс. кв.м. тротуаров – более 21,7 тыс. кв.м., а также около 66,5 тыс. кв.м. газона.

После реконструкции средняя скорость прохождения транспорта по путепроводу возрастет до 75 км/ч., а сама развязка свяжет между собой и с другими городскими территориями микрорайоны Синие Камни, ЖБИ и Втузгородок.