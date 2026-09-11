11 Сентября 2026
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Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Уральский холдинг "Атом" вошел в тройку социально ответственных девелоперов России

Аналитический центр "Эксперт" опубликовал результаты третьего всероссийского рейтинга социально ответственных девелоперов. По итогам оценки проектов, реализованных в 2023-2025 годах крупнейшими застройщиками жилья со всей страны, третье место занял уральский строительный холдинг "Атом", подтвердив прошлогодний высокий результат.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, в рамках исследования аналитики оценивали вклад крупнейших девелоперов страны в формирование комфортной городской среды: масштаб ввода объектов социальной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств и сохранение культурного наследия.

"Рейтинг социально ответственных девелоперов, который мы выпускаем уже третий год, в своем роде уникален. Он позволяет увидеть более полную картину по вкладу девелоперов в формирование комфортной городской среды и, что сейчас особенно актуально, качество жизни в российских регионах. Мы разработали комплексную оценку, в которой смотрим не только на масштаб ввода школ и детских садов по всей стране, но и, например, сохранение объектов культурного наследия, благоустройство общественных пространств. Рейтинг позволяет отслеживать успехи не только крупных федеральных игроков, но и региональных компаний, действующих на локальных рынках. Вхождение в лидеры рейтинга – подтверждение того, что компания комплексно заботится о создании комфортной среды для жителей городов, в которых она строит", - отметила Кристина Чукавина, замдиректора аналитического центра "Эксперт".

Высокая позиция уральского девелопера обеспечена значительной долей социального строительства по отношению к возводимому жилью, а также уникальностью и значением возводимых объектов для территории. Сегодня в портфеле реализованных инфраструктурных проектов холдинга "Атом" – детские сады, больницы, современные школы, а также спортивные и культурные учреждения.

Холдинг системно работает в рамках как госконтрактов, так и государственно-частного партнерства. Кроме того, "Атом" вносит внушительный вклад в реконструкцию памятников архитектуры и сохранение исторического наследия города: холдинг выполнил реконструкцию архитектурной жемчужины Екатеринбурга – Дома Севастьянова, а также Театра юного зрителя, культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал", Дома Сяно и т.д.

"Наша компания родом с Урала, мы здесь живем, работаем и никуда не собираемся уезжать, здесь растут наши дети, поэтому развивать родной город и создавать больше поводов его любить – наша миссия. Мы стремимся не просто строить, а создавать социальные, культурные и креативные проекты, ведь город тоже наш дом и в нем должно быть уютно. Мы рассматриваем социо-культурные инициативы как инвестиции в городские сообщества. Это позволяет удерживать таланты и делает город привлекательным для жизни, работы и путешествий", - рассказал Данил Кузнецов, коммерческий директор холдинга "Атом".

Стоит отметить, что в прошлом году "Атом" был удостоен премии "Номер один" в номинации "Создание комфортной городской среды".

Теги: рейтинг, девелоперы, Атом


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