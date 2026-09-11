WSJ: Европе все труднее содержать Киев

Европа сталкивается с немалыми финансовыми трудностями в вопросах поддержки киевского режима, пишет The Wall Street Journal. Издание указывает на новое требование Зеленского - дать дополнительные 27 млрд долларов для покрытия оборонных нужд до конца 2026 года.

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По данным издания, еврочиновники все чаще признаются, что полное удовлетворение финансовых аппетитов Украины становится практически невыполнимой задачей. Возможности Европы небезграничны.

Эксперты отмечают, что бюджетный кризис в Украине, который требует новых финансовых вливаний, усугубляется ростом издержек от продолжения боевых действий. Имеются в виду мощные удары ВС РФ по объектам портовой инфраструктуры и военным объектам, блокировка морских путей. Все это ведет к увеличению нагрузки на бюджет.

Стратегия ЕС заключается в том, чтобы максимально отсрочить дискуссии о выделении дополнительных средств, опасаясь негативной политической реакции внутри стран-членов. Но в частных беседах чиновники признают: без новых вливаний не обойтись.

В Брюсселе ищут способы закрыть киевскую финансовую дыру. Среди обсуждаемых вариантов - ускорение выплат по уже одобренным кредитам, что несет политические риски, особенно в преддверии выборов во Франции. Другой сценарий - привлечение средств из будущего многолетнего бюджета ЕС, но это тоже сопряжено с серьезными бюрократическими и политическими препятствиями.