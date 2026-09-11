Беспилотники атаковали город в Пермском крае. Работает ПВО

В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность". В министерстве территориальной безопасности сообщили Накануне.RU, что силами ПВО идет отражение атаки вражеских беспилотников.

Жителей и гостей края просят не приближаться к обломкам беспилотников. Запрещено снимать и выкладывать работу ПВО в соцсетях - так вы помогаете врагу. Телефон вызова экстренных служб — 112. На месте работают оперативные службы.

Росавиация сообщила о введении плана "Ковер" в аэропорту "Большое Савино". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.