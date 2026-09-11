"Зайдите в укрытие": в Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности

Утром 11 сентября в Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер и подтвердили в региональном ГУ МЧС.

"Сохраняйте спокойствие. Зайдите в укрытие. Держитесь дальше от окон", - призывают свердловчан в ведомстве.

По данным Росавиации, в екатеринбургском аэропорту Кольцово введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Это уже второй раз за неделю, когда на Среднем Урале объявляют режим беспилотной опасности. В прошлый раз его вводили в среду, 9 сентября.