Количество погибших при сходе лавины в КБР выросло до 15

Количество погибших при сходе лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии увеличилось до 15. Как сообщает Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России, было обнаружено тело еще одного альпиниста.

Напомним, что накануне сообщили об обнаружении тела 14-го погибшего. Судьба еще двух альпинистов пока неизвестна - их поиски продолжатся завтра с раннего утра. На данный момент поисково-спасательные работы в ущелье Безенги временно приостановлены из-за погодных условий.

6 сентября лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье. Ранее в МЧС сообщили, что 10 человек спустились самостоятельно, шесть альпинистов пострадали и доставлены в медицинские учреждения. Всего в группе было 33 человека. Спасательные работы осложняют сложный рельеф и лавинная опасность.