В Академическом неизвестные расстреляли троллейбус

В Академическом районе Екатеринбурга обстреляли белорусский троллейбус маршрута №28. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

В результате обстрела было разбито боковое стекло. Кто стрелял и зачем, пока не сообщается. Также неизвестно, из чего был произведен выстрел. О пострадавших сведений не поступало.

Как сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу, информация об инциденте уже зарегистрирована, вскоре будет проведена проверка.

"Информация о повреждении троллейбуса на территории Академического района зарегистрирована в отделе полиции №8 и будет проверена. До выяснения всех обстоятельств происшествия утверждать, что повреждение причинено с использованием какого-либо оружия, преждевременно", - сообщили в полиции.