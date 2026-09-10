Свердловская филармония выпустила собственный аромат

В честь 90-летия Уральского академического филармонического оркестра Свердловская филармония выпустила собственный аромат. На протяжении всего сезона в вестибюле слушателей будут встречать специальные диффузоры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе филармонии.

"Нам хотелось, чтобы филармонию воспринимали не только через слух, но и через обоняние" — подчеркнул замдиректора филармонии по маркетинговым коммуникациям Дмитрий Кокорин.

Презентация аромата прошла под звуки флейты и арфы Марии Маркуль и Кристины Соловьевой. Артистки Уральского филаромнического и Уральского молодежного оркестров исполнили композицию японского композитора Митио Мияги "Весеннее море". Показать, чем пахнет искусство решили в преддверии открытия сезона "Территория оркестра" и старта фестиваля "УАФО-90", который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 30 сентября.

Аромат создан из чистых эфиров — натуральных масел премиум-класса. В разработке приняли участие артисты всех симфонических коллективов филармонии, композиторы и представители администрации. После этого все их мнения и предпочтения в одном аромате соединила эксперт по сенсорным стратегиям Юлия Саффо.