Бывший топ-менеджер "Роснано" получил срок по делу о растрате 7,5 млрд рублей

Суд в Москве приговорил к девяти годам колонии и штрафу в размере 76 млн рублей бывшего руководящего сотрудника "Роснано" Андрея Кушнарева по делу о растрате. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Также Кушнареву запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, на 2,5 года.

Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданский иск АО "Роснано" на сумму 7,5 млрд рублей.

Установлено, что с апреля 2013-го по март 2021 года Кушнарев, в разные годы занимавший руководящие должности в АО "Роснано", вместе с соучастниками растратил денежные средства компании на сумму свыше 7,5 млрд рублей. Эти деньги предназначались для реализации инвестиционного проекта "MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России". При этом Кушнарев и его соучастники не собирались обеспечивать развитие новых производств в сфере нанотехнологий и достоверно знали, что проект не будет реализован, заявили в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что следователи утяжелили обвинение по уголовному делу экс-менеджера компании "Роснано" Ирины Рапопорт. К растрате в особо крупном размере добавили коммерческий подкуп.