В Перми возбудили уголовное дело после нападения на водителя трамвая

В Перми возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий группы молодых людей, сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

Поводом для этого стало сообщение, выявленное в социальных сетях. По данным публикации, в Свердловском районе города группа молодых людей вела себя агрессивно: они ударили по вагону трамвая, а затем один из них нанёс удар в лицо водителю общественного транспорта.

Уголовное дело возбуждено следователем следственного отдела по Свердловскому району Перми по статье 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности фигурантов. Расследование продолжается.