ХК "Автомобилист" объявил состав на первую выездную серию сезона

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" объявил свой состав на первую выездную серию сезона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, команда Алексея Кудашова сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком", новосибирской "Сибирью" и омским "Авангардом".

На выезд отправились 25 хоккеистов. Среди них 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих.

Вратари: Владимир Галкин, Евгений Аликин и Кирилл Капустин.

Защитники: Ярослав Бусыгин, Джесси Блэкер, Кейл Клэг, Дмитрий Юдин, Кирилл Воробьев, Джордан Гросс, Никита Трямкин и Илья Карпухин.

Нападающие: Даниэль Спронг, Анатолий Голышев, Александр Барабанов, Егор Черников, Адам Ружичка, Максим Денежкин, Данил Гущин, Антон Слепышев, Артем Каштанов, Александр Кадейкин, Максим Тарасов, Александр Шаров, Роман Горбунов и Никита Шашков.

Ранее в "Автомобилисте" выбрали капитана и его ассистентов на предстоящий сезон-2026/27.