Песков: Угрозы самолету Зеленского в Кишиневе не было

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что борт Владимира Зеленского якобы подвергся угрозе со стороны БПЛА в Молдавии.

"Что касается вот этой эфемерной "угрозы" для самолета - ее не существовало, это уже признали сами украинцы", - сказал представитель Кремля на брифинге.

Ранее о том, что самолет Зеленского якобы чуть не сбил дрон при вылете из Молдавии в Осло, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. В аппарате премьер-министра пояснили, что из-за активности дронов в молдавском небе график полета пришлось экстренно корректировать.