Суд оштрафовал депутата от "Яблока" Киселева на 2000 рублей

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал председателя фракции "Яблоко" в гордуме Екатеринбурга Константина Киселева виновным с демонстрации экстремистской символики и оштрафовал на 2 тыс. рублей.

Напомним, что поводом для задержания и последующего протокола стала публикация депутата от 2021 года, в которой на заднем плане была видна большая буква "Н", связанная с Алексеем Навальным*.

"Буква Н на фотографии с Киселевым была признана судом экстремистской символикой. Решение будет обжаловано защитой нашего депутата", - заявили в пресс-службе партии.

Сегодня перед судом по аналогичному обвинению предстанут еще два кандидата от "Яблока" - Владимир Севостьянов и Владимир Собянин. Вчера Ленинский районный суд уже назначил члену партии Александру Куделькину 10 суток ареста. Также было вынесено решение и в отношении другого кандидата в ЗакСО Шаны Огней, которой Октябрьский районный суд назначил штраф в размере 2 тыс. рублей.

Константин Киселев участвует в выборах в Госдуму по одномандатному округу. Привлеченные к ответственности по статье 20.3 КоАП РФ в течение года не могут участвовать в выборах в качестве кандидатов.

*внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ