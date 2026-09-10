В Екатеринбурге запретят электросамокаты в Международный фестиваль молодежи

Движение средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, на площадках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге будет запрещено. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, ограничения введены для безопасности участников мероприятий и будут действовать до 20 сентября. Речь идет об основных площадках фестиваля. Ограничения уже действуют: в мэрии обещают, что кикшеринговые операторы обеспечат полную блокировку проезда арендованных электросамокатов в этот период.

Под действие знаков попадают все виды средств индивидуальной мобильности: арендованные и личные электросамокаты, а также сигвеи, моноколеса, гироскутеры и электровелосипеды. С полным списком ограничений можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга.

Напомним, что при проведении Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге будет частично запрещена продажа спиртного. Также в городе на неделю ограничат движение транспорта.