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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мэрия Екатеринбурга начала проверку "Водоканала"

Контрольно-ревизионное управление (КРУ) администрации Екатеринбурга приступило к проверке в МУП "Водоканал". Об этом Накануне.RU сообщил источник. В СМИ же сообщают, что у мэрии имеются вопросы к реализации инвестиционной программы компании, а конкретно - к ремонту сетевого хозяйства.

В городской администрации новости пока не комментируют, однако канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с мэрией, подтвердил информацию о начале проверки. В сообщении также указано, что будет поднят вопрос о соответствии директора предприятия Антона Гусева занимаемой должности. При этом, часть про инвестиционную программу пока никто не подтверждал.

Тем временем МУП "Водоканал" Екатеринбурга открывает кредитную линию почти на полмиллиарда рублей сразу после второго масштабного коммунального сбоя за месяц. Депутаты Госдумы уже требуют отправить в отставку Антона Гусева, а муниципальное предприятие занимает деньги на выполнение производственной программы.

В свою очередь администрация города впервые признала масштаб проблемы официально. В новой программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры до 2045 года мэрия фактически зафиксировала: водопровод и канализация оказались в состоянии, которое потребует более 710 млрд рублей на восстановление. При этом большая часть этих денег пока существует только на бумаге, а рост тарифов для населения уже расписан почти на два десятилетия вперед.

Теги: Екатеринбург, Водоканал, Гусев, мэрия, проверка


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