Отопление в Екатеринбурге начнут включать с 15 сентября

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о старте отопительного сезона начиная с 15 сентября 2026 года. Об этом сам мэр сообщил сегодня в своем канале.

"Приступаем к запуску теплосистемы заблаговременно. В первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения: школы, больницы, детские сады и так далее. Затем – в многоквартирные жилые дома", - уточнил Орлов.

Ранее в мэрии сообщали, что отопление в Екатеринбурге в 2026 году предварительно начнут включать в середине сентября.