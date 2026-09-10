ЕС в шоке: Зеленский требует еще 27 млрд долларов
Зеленский озвучил европейским лидерам потребность Киева в дополнительных 27 млрд долларов для покрытия оборонных нужд до конца 2026 года. Как пишет The New York Times, эта цифра стала неприятным сюрпризом для Брюсселя.
Чиновники ЕС пытаются выяснить, чем это вызвано и как это уладить. Запрос был озвучен еще 24 августа в Киеве, куда европолитики приехали на "день незалежности". По словам дипломатов, хотя в ЕС осознавали рост военных трат Украины, масштаб дефицита оказался неожиданно неприятным. В кулуарах звучат вопросы о прозрачности расходов и обоснованности столь высоких запросов, ведь финансовая помощь Киеву на 2026-2027 гг. уже была утверждена - это кредит на 90 млрд евро.
Причины возникновения дыры в бюджете остаются неясными. Зеленский сваливает все на предыдущее руководство минобороны. Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа отмечает, что резкий рост военных расходов (на 17% за восемь месяцев) на фоне падения доходов из-за ударов по промышленности и агросектору кардинально изменил картину. И теперь Европе надо бы раскошелиться еще, чтобы поддержать своего клиента, ведь он воюет и за его интересы.
Еврокомиссия занимает выжидательную позицию, требуя детального финансового отчета. Среди обсуждаемых решений - досрочное использование средств, заложенных на 2027 год. Также не исключена кража замороженных российских активов. Однако оба варианта имеют свои риски.