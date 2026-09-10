ЕС в шоке: Зеленский требует еще 27 млрд долларов

Зеленский озвучил европейским лидерам потребность Киева в дополнительных 27 млрд долларов для покрытия оборонных нужд до конца 2026 года. Как пишет The New York Times, эта цифра стала неприятным сюрпризом для Брюсселя.

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Чиновники ЕС пытаются выяснить, чем это вызвано и как это уладить. Запрос был озвучен еще 24 августа в Киеве, куда европолитики приехали на "день незалежности". По словам дипломатов, хотя в ЕС осознавали рост военных трат Украины, масштаб дефицита оказался неожиданно неприятным. В кулуарах звучат вопросы о прозрачности расходов и обоснованности столь высоких запросов, ведь финансовая помощь Киеву на 2026-2027 гг. уже была утверждена - это кредит на 90 млрд евро.

Причины возникновения дыры в бюджете остаются неясными. Зеленский сваливает все на предыдущее руководство минобороны. Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа отмечает, что резкий рост военных расходов (на 17% за восемь месяцев) на фоне падения доходов из-за ударов по промышленности и агросектору кардинально изменил картину. И теперь Европе надо бы раскошелиться еще, чтобы поддержать своего клиента, ведь он воюет и за его интересы.

Еврокомиссия занимает выжидательную позицию, требуя детального финансового отчета. Среди обсуждаемых решений - досрочное использование средств, заложенных на 2027 год. Также не исключена кража замороженных российских активов. Однако оба варианта имеют свои риски.