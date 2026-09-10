В Екатеринбурге начинается процесс над кандидатом от "Яблока" Константином Киселевым

В Ленинском районном суде приступают к рассмотрению протокола в отношении председателя фракции "Яблоко" в гордуме Екатеринбурга Константина Киселева. Об этом сообщает пресс-служба областного отделения партии.

Сегодня также стартуют процессы над другими кандидатами от "Яблока": депутатом думы Сухого Лога, кандидатом в Госдуму Владимиром Севостьяновым и кандидатом в Госдуму Владимиром Собяниным. Процесс первого пройдет в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, второго - в Кировском районном суде.

"Все процессы открытые. Всем кандидатам грозит до 15 суток ареста", - добавили в пресс-службе "Яблока".

Напомним, что вчера Ленинский районный суд уже назначил члену партии Александру Куделькину 10 суток ареста. В партии заявили, что считают решение судьи политически мотивированным с целью не допустить участия кандидата в выборах депутатов заксобрания Свердловской области.

Вчера также было вынесено решение и в отношении другого кандидата в ЗакСО Шаны Огней, которой Октябрьский районный суд назначил штраф в размере 2 тыс. рублей.

"Судья сочла доводы полиции о том, что размещение сгенерированной нейросетью картинки с изображением перевернутой звезды является правонарушением по статье 20.3 КоАП РФ. Ввиду того, что кандидатка в депутаты отсутствовала в зале, наложить на нее арест не представлялось возможным. В итоге судья вынесла решение о наложении штрафа 2 тыс. рублей", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что на каждого из шести ранее задержанных кандидатов от "Яблока" составили протокол по статье 20.3 КоАП "Демонстрация экстремистской символики".